Edelmetall-Rallye geht weiter: Silber wieder auf Rekordjagd, Gold zurück über 4.200 USD je Unze

Anzeige / Werbung

Silberpreis auf Rekordniveau: Angebotsengpässe, starke Indien-Nachfrage und ETF-Zuflüsse treiben den Silbermarkt, während Gold seine Rolle als stabiler Wertspeicher im Portfolio behauptet.

Der Silberpreis hat in den vergangenen Monaten eine außergewöhnlich dynamische Entwicklung gezeigt und notiert jetzt einmal mehr auf Rekordniveau. Am Spotmarkt ist der Kurs seit Jahresbeginn mittlerweile um mehr als 82% gestiegen! Damit hat Silber Gold im laufenden Jahr klar hinter sich gelassen. Die Bewegung ist jedoch nicht nur Ausdruck spekulativer Ströme, sondern spiegelt auch strukturelle Angebotsengpässe und eine starke industrielle Nachfrage wider - Faktoren, die die Schwankungen beim Silberpreis zusätzlich verstärken.

Im Gegensatz zu Gold ist Silber eng mit der realen Wirtschaft verknüpft. Das Metall wird in großem Umfang in der Elektronik, in Solarmodulen, in der Batterieindustrie und in zahlreichen weiteren Anwendungen benötigt. Diese enge Verbindung zur Konjunktur sorgt dafür, dass Silber in Phasen wirtschaftlicher Dynamik profitiert, in Abschwüngen aber auch deutlich zurückfallen kann. Entsprechend gilt der Silberpreis als deutlich volatiler als der Goldpreis.

Jetzt mehr erfahren:

Silber wieder auf Rekordjagd, Gold zurück über 4.200 USD je Unze

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Folgen Sie Goldinvest.de auf X (Twitter)!



Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

Enthaltene Werte: CA82835P1036,XD0002747026,XD0002746952,CA82831T1093,CA74275P1071