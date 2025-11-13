Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal erneut von der starken Entwicklung ihrer US-Tochter T-Mobile US profitiert. Zwischen Juli und September legte der Konzernumsatz im Jahresvergleich zu und entsprach damit weitgehend den Erwartungen der Analysten. Gleichzeitig konkretisierte der DAX-Konzern seine Jahresprognose.Belastet wurde die Entwicklung allerdings durch den schwachen US-Dollar, der die in Euro umgerechneten Erlöse drückte. Insgesamt kletterte der Umsatz im dritten Quartal um 1,5 Prozent ...

