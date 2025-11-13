Die Telekom macht ernst und liefert ihr stärkstes Dividenden-Versprechen aller Zeiten. Nach einem soliden Quartal wird auch die Prognose für das Gesamtjahr angehoben.Die Deutsche Telekom hat im dritten Quartal solide Zahlen vorgelegt und zugleich eine Rekorddividende angekündigt. Europas größter Telekomkonzern profitiert weiterhin stark vom US-Geschäft, während der Heimatmarkt Deutschland durch wachsende Glasfaseranschlüsse Rückenwind liefert. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasing (Ebitda AL) lag mit 11,1 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen. Der Umsatz stieg leicht um 1,5 Prozent auf 28,9 Milliarden Euro. Währungsbereinigt betrug das Plus 3,3 …

