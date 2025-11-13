DJ RTL Group holt neuen CEO von Warner Bros. Discovery
DOW JONES--Die RTL Group hat einen Nachfolger für den scheidenden CEO Thomas Rabe gefunden. Wie die Bertelsmann-Tochter mitteilte, wird Clément Schwebig den Posten im Mai 2026 übernehmen und in den Verwaltungsrat einziehen. Er kommt von Warner Bros. Discovery. Der stellvertretende CEO und COO Elmar Heggen wird seine Posten Ende des Jahres abgeben, allerdings im Verwaltungsrat bleiben. Björn Bauer bleibt CFO.
