Stans - Der IT-Dienstleister SoftwareOne hat nach der Übernahme des norwegischen Konkurrenten Crayon deutlich mehr verdient. Der Umsatz wurde dagegen durch den starken Franken gebremst. Insgesamt sank der Umsatz im dritten Quartal auf pro Forma-Basis um 3,2 Prozent auf 344,2 Millionen Franken, wie der Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen am Donnerstag mitteilte. Dabei schlug ein negativer Wechselkurseffekt zu Buche. Zu konstanten Wechselkursen ...

