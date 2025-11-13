Der italienische Versicherer Generali hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und deutlich bessere Zahlen vorgelegt als im Vorjahr. Weniger Belastungen aus Naturkatastrophen sorgten für einen spürbaren Gewinnschub - ein Signal, das der Aktie frischen Rückenwind geben könnte.Generali steigerte den operativen Gewinn im Jahresvergleich um 13 Prozent auf fast 1,9 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Ergebnis von knapp 1,1 Milliarden Euro - ein Plus von rund 17 Prozent. Die Zahlen zeigen: Das ...

