Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|12/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.25
|Shrs:
|114,500,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,528
|10,542
|10:53
|10,530
|10,540
|10:49
|Zeit
