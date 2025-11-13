© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Renk steigert Umsatz, Marge und Auftragseingang deutlich. Besonders die Defense-Sparte setzt neue Maßstäbe - und sorgt für historische Planbarkeit.Der Panzergetriebe-Spezialist Renk bleibt im Sog des weltweiten Aufrüstungszyklus klar auf Wachstumskurs. In den ersten neun Monaten des Jahres stieg der Umsatz um 19,2 Prozent auf 928 Millionen Euro, getragen vom anhaltend starken Verteidigungsgeschäft. Die Sparte erzielte 690 Millionen Euro Umsatz, rund ein Viertel mehr als im Vorjahr, und steht damit für knapp drei Viertel des gesamten Konzernvolumens. "Haupttreiber war erneut das Verteidigungsgeschäft", erklärte das Unternehmen. Auch die Profitabilität zog deutlich an. Das bereinigte EBIT …