Bayer präsentierte am gestrigen Mittwoch (12. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Die erste Reaktion des Marktes lässt es vermuten: Man war positiv überrascht. Die Aktie legte im gestrigen Mittwochshandel zu. Heute muss es darum gehen, die Kursgewinne zu verteidigen. Im besten Fall setzt die Bayer-Aktie noch einen drauf und durchbricht ein massives Widerstandscluster.Bayer überrascht mit Zahlen positiv Schauen wir uns die ...

