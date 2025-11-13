Bayer präsentierte am gestrigen Mittwoch (12. November) die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025. Die erste Reaktion des Marktes lässt es vermuten: Man war positiv überrascht. Die Aktie legte im gestrigen Mittwochshandel zu. Heute muss es darum gehen, die Kursgewinne zu verteidigen. Im besten Fall setzt die Bayer-Aktie noch einen drauf und durchbricht ein massives Widerstandscluster.Bayer überrascht mit Zahlen positiv Schauen wir uns die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de