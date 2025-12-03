Bayer Aktie: Hoffnung auf Supreme-Court-Entscheidung - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie erlebt nach Jahren des Kursverfalls einen neuen Hoffnungsschub. Der DAX-Konzern erhält unerwartet Rückenwind im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit: Der Solicitor General, der oberste Anwalt der US-Regierung, unterstützt offiziell die Bitte von Bayer, dass der Supreme Court den Fall prüft. Das erhöht die Chance auf ein Grundsatzurteil - und könnte entscheidende Auswirkungen auf die zukünftige Rechtslage und Entschädigungsrisiken haben. Doch ist das bereits ein Grund, jetzt Aktien zu kaufen?

