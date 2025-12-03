Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 03.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Investitions-Update: Giant Mining Corp. setzt Segel für die Zukunft!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017 | Ticker-Symbol: BAYN
Xetra
03.12.25 | 17:23
34,200 Euro
+0,15 % +0,050
Branche
Pharma
Aktienmarkt
DAX
EURO STOXX 50
Prime Standard
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
BAYER AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAYER AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
34,19034,24517:39
34,19034,24517:39
XTB
03.12.2025 16:33 Uhr
171 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Bayer Aktie: Hoffnung auf Supreme-Court-Entscheidung - lohnt sich jetzt das Aktien kaufen?

Die Bayer Aktie erlebt nach Jahren des Kursverfalls einen neuen Hoffnungsschub. Der DAX-Konzern erhält unerwartet Rückenwind im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit: Der Solicitor General, der oberste Anwalt der US-Regierung, unterstützt offiziell die Bitte von Bayer, dass der Supreme Court den Fall prüft. Das erhöht die Chance auf ein Grundsatzurteil - und könnte entscheidende Auswirkungen auf die zukünftige Rechtslage und Entschädigungsrisiken haben. Doch ist das bereits ein Grund, jetzt Aktien zu kaufen?

Vollständigen Artikel weiterlesen


- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.

© 2025 XTB
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.