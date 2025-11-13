Mister Spex konnte im dritten Quartal 2025 erneut eine positive Entwicklung der Margen verzeichnen, trotz des erwarteten Rückgangs beim Umsatz. Der Umsatz fiel im dritten Quartal um 18% im Jahresvergleich auf 47,5 Mio. EUR, was sich weitgehend im Rahmen der Erwartungen bewegte und auf eine reduzierte Promotionsaktivität sowie eine anhaltende internationale Rückzugsbewegung zurückzuführen ist. Die Rentabilität verbesserte sich deutlich: Die Bruttomarge stieg auf 54,8% (+600 Basispunkte im Jahresvergleich), was auf einen höheren Anteil an rezeptpflichtigen Brillen, geringere Rabatte und die SpexPro Premium-Linsen zurückzuführen ist. Die Kosten normalisierten sich weiterhin, wobei die Personalkosten und andere betriebliche Aufwendungen um mehr als 20% im Jahresvergleich sanken. Infolgedessen verbesserte sich das EBIT auf -4,6 Mio. EUR (Q3'24: -14,6 Mio. EUR), was die Forecasts leicht übertraf. Die Liquidität blieb solide bei 57,6 Mio. EUR. Das Management bekräftigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und untermauerte das Vertrauen in die laufende Umstellung, die durch das SpexFocus-Programm vorangetrieben wird. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung und erkennen an, dass sich ab dem vierten Quartal der Basiseffekt erheblich verbessert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mister-spex-se





© 2025 mwb research