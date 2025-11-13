HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Hold" belassen. Die Geschäfte in Nordamerika hätten die Profitabilität des Baumaschinenherstellers belastet, betonte Stefan Augustin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Insgesamt hätten die Münchener etwas schwächer als erwartet abgeschnitten./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000WACK012





