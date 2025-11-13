© Foto: adobe.stock.com

Mutares steigert den Gewinn um 56 Prozent und blickt zuversichtlich auf neue Beteiligungsverkäufe. Der Vorstand sieht das Unternehmen klar auf Wachstumskurs.Der Münchener Beteiligungskonzern Mutares hat in den ersten neun Monaten 2025 ein starkes Ergebnis erzielt - und wird dafür an der Börse belohnt. Nach Bekanntgabe der Zahlen stieg die Mutares-Aktie am Donnerstagvormittag auf Tradegate um 3,72 Prozent auf 27,85 Euro (Stand 10:37 Uhr). Das Nettoergebnis des Unternehmens kletterte im Vergleich zum Vorjahr um 56 Prozent auf 83,5 Millionen Euro. Die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees lagen bei 77,6 Millionen Euro, nach 84,3 Millionen Euro im Vorjahr. Einen wesentlichen …