Mutares SE & Co. KGa, Münchener Carve-Out Spezialist, der nach dem unrühmlichen Börsenabschied der Aurelius unstrittig DER Platzhirsch am deutschen Parkett für dieses zumindest bei Muatres erfolgreiche Geschäftskonzept ist. Und Zahlen zum Q3 bestätigen den angekündigten Expansionskurs des Unternehmens eindrucksvoll. Die Mutares SE & Co. KGaA hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 ein beeindruckendes Wachstum des Nettogewinns der Holding vorgelegt. Dieser stieg um 56 % auf knapp 83,5 Mio EUR. Diese erfreuliche Entwicklung ist maßgeblich auf die erfolgreichen Verkäufe von Portfoliounternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
