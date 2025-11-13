GFT Technologies hält Kurs: Umsatz +2 % auf 655,3 Mio. € (+5 % währungsbereinigt). Treiber sind Amerika und die Sektoren Versicherungen (+15 %) sowie Industrie & Sonstige (+13 %). Dagegen bremst Kontinentaleuropa (-5 %), besonders Spanien/Italien/Deutschland. Wie angekündigt lasten Turnaround-Kosten (GFT UK, Software Solutions) aufs Ergebnis: bereinigtes EBIT -16 % auf 45,5 Mio. €, Marge 7,0 % (Vj. 8,4 %); EBT 32,2 Mio. € (-33 %). Der Operative Cashflow (2,0 Mio. €) ist Working-Capital-bedingt dünn - im Q4 sollen Großkundenzahlungen gegensteuern. KI in der Praxis: Wynxx wächst 38 % bei Kunden ...

