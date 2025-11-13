Formycon meldete für die ersten neun Monate einen Umsatz von 19,5 Mio. EUR, wobei das dritte Quartal mit 10,5 Mio. EUR nach einem schwächeren ersten Halbjahr 2025 beitrug. Die Profitabilität verbesserte sich, das EBITDA im dritten Quartal lag bei -3,5 Mio. EUR liegt und somit ggü H1 verbessert (H1: -17,9 Mio. EUR). Der Nettoverlust in den ersten neun Monaten bleibt mit -60,4 Mio. EUR stark von nicht operativen Effekten geprägt, die bereits im ersten Halbjahr verbucht wurden. Die Umsätze von FYB202 entwickeln sich allmählich positiv, unterstützt durch den europäischen Rollout. FYB201 bleibt moderat, bis Sandoz die US-Kommerzialisierung Anfang 2026 wiederaufnimmt. Die Prognose für das Geschäftsjahr wurde bekräftigt und zugleich auf ein hohes Gewicht des vierten Quartals verwiesen, das von einer Beschleunigung von FYB202 und den anfänglichen Einnahmen aus der Partnerschaft mit FYB206 getrieben werden soll. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 48,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/formycon-ag





