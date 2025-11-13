In den ersten drei Quartalen des Jahres 2025 konnte der Photovoltaik-Wechselrichterhersteller SMA seinen Umsatz steigern. Dennoch schreibt das Unternehmen rote Zahlen. In den ersten neun Monaten 2025 lag der Konzern-Umsatz der SMA Solar Technology AG mit 1.134,7 Millionen Euro über dem Vorjahr (9M 2024: 1.059,7 Millionen Euro). Die Division Large Scale & Project Solutions des Photovoltaik-Wechselrichterherstellers verzeichnete einen Umsatzanstieg von 24,8 Prozent auf 953,4 Millionen Euro (9M 2024: ...

