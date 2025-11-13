Die Wacker Neuson Group hat in Q3/2025 die Trendwende untermauert: Umsatz 550,3 Mio. € (+6,3 %) und eine EBIT-Marge von 7,5 % (+2,7 PP). Der Ergebnisanstieg kommt aus höherem Volumen und konsequent gesenkten operativen Kosten. Auf 9M-Sicht bleibt die Delle sichtbar: Umsatz 1.625,2 Mio. € (-5,6 %), EBIT-Marge 6,0 % (9M/2024: 6,3 %). Regionale Lage: EMEA stabilisiert, USA unter Zolldruck, APAC schwach Alle Regionen liegen nach neun Monaten unter Vorjahr: EMEA: 1.269,3 Mio. € (-4,1 %) - Q3 besser, Q1 belastet. Americas: 322,4 Mio. € (-9,6 %) - US-Zollproblematik drückt Nachfrage zusätzlich. APAC: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
