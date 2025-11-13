Die Wacker Neuson Group hat in Q3/2025 die Trendwende untermauert: Umsatz 550,3 Mio. € (+6,3 %) und eine EBIT-Marge von 7,5 % (+2,7 PP). Der Ergebnisanstieg kommt aus höherem Volumen und konsequent gesenkten operativen Kosten. Auf 9M-Sicht bleibt die Delle sichtbar: Umsatz 1.625,2 Mio. € (-5,6 %), EBIT-Marge 6,0 % (9M/2024: 6,3 %). Regionale Lage: EMEA stabilisiert, USA unter Zolldruck, APAC schwach Alle Regionen liegen nach neun Monaten unter Vorjahr: EMEA: 1.269,3 Mio. € (-4,1 %) - Q3 besser, Q1 belastet. Americas: 322,4 Mio. € (-9,6 %) - US-Zollproblematik drückt Nachfrage zusätzlich. APAC: ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.