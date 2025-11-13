Anzeige / Werbung

Citi geht davon aus, dass der Markt derzeit in einer Art "Atempause" steckt, die den Blick auf mögliche strukturelle Veränderungen in den kommenden Jahren verstellt.

Die Entwicklung des Kupferpreises wirkt derzeit eher unspektakulär, doch im Hintergrund mehren sich Stimmen, die dem roten Metall deutlich höhere Notierungen zutrauen. In einer aktuellen Ausgabe der Marktanalyse "Metal Matters" skizziert die US-Großbank Citi ein Szenario, in dem der Kupferpreis bis zum zweiten Quartal 2026 auf bis zu 12.000 US-Dollar je Tonne steigen könnte. Bemerkenswert ist diese Prognose vor allem vor dem Hintergrund, dass die aktuellen Nachfragezahlen noch keine breite Erholung erkennen lassen.

Kupfer gilt seit Langem als Gradmesser für die Weltkonjunktur, da das Metall in zahlreichen Industrien eingesetzt wird - von der Elektroindustrie über den Maschinenbau bis hin zu erneuerbaren Energien. Umso stärker wird verfolgt, wie sich Verbrauch, Angebot und Preisentwicklung am Kupfermarkt entwickeln. Citi geht davon aus, dass der Markt derzeit in einer Art "Atempause" steckt, die den Blick auf mögliche strukturelle Veränderungen in den kommenden Jahren verstellt.

Kupfer vor neuem Höhenflug? Citi sieht Spielraum bis 12.000 USD

