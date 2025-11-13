EQS-News: Delticom AG
Delticom veröffentlicht Q3-Geschäftsverlauf: Anhebung der Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2025
Ersten Schätzungen zufolge lag der Absatz von Pkw-, Offroad- und Llkw-Reifen vom Handel an die Verbraucher hierzulande in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres auf Vorjahresniveau. Während die Nachfrage nach Sommerreifen um 4,4 % und die nach Winterreifen um 7,6 % zurückging, stieg der Absatz im Geschäft mit Ganzjahresreifen um 6,6 %. Auf europäischer Ebene verzeichnete der Ersatzreifenmarkt gemäß dem Herstellerverband Tyres Europe (ETRMA) in den ersten neun Monaten dieses Geschäftsjahres einen Rückgang von 1 % bei Pkw-, SUV- und Llkw-Reifen, die von der Industrie an den Handel abgesetzt wurden. Die Nachfrage nach Ganzjahresreifen stieg hier um 5 %, die nach Winterreifen um 6 %, während der Absatz von Sommerreifen um 7 % sank.
