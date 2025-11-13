Gutes Timing: In Ausgabe 44/25 (Mitte Oktober) hat DER AKTIONÄR die Aktie von PowerCell zum Kurs von gerade einmal 3,00 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem befindet sich der Titel unter Strom. Nach starken Zahlen zum dritten Quartal wird das Unternehmen peu à peu vom Kapitalmarkt wiederentdeckt - nicht zuletzt dank aufflammender KI-Fantasie.Als Brennstoffzellen-Spezialist könnte PowerCell perspektivisch als wichtiger Akteur im Bereich der kritischen KI-Infrastruktur in Erscheinung treten.Auf Basis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
