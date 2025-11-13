13. November 2025, Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / Klondike Gold Corp. (TSX.V: KG; FWB: LBDP; OTCQB: KDKGF) ("Klondike Gold" oder das "Unternehmen") veröffentlicht eine Zusammenfassung der wichtigsten Arbeitsfortschritte und meldet den Erhalt einer zusätzlichen produktionsbezogenen Royalty-Zahlung in Höhe von 42.282 $ aus der Seifengoldkonzession Montana Creek, die von der Firma Armstrong Mining Corp. ("Armstrong Mining") gepachtet wurde. Damit belaufen sich die Einnahmen aus den an Klondike Gold im Jahr 2025 bezahlten produktionsbezogenen Royalty-Gebühren auf insgesamt 542.282 $. Um den Royalty- bzw. Zahlungsverpflichtungen gemäß der Kaufoptionsvereinbarung zur Gänze nachzukommen, sind bis März 2031 noch Royalty-Gebühren bzw. Zahlungen in Höhe von 8,9 Mio. $ zu leisten (siehe Pressemitteilung vom 11. März 2025).

Peter Tallman, President und CEO von Klondike Gold Corp, meint dazu: "Die Seifengoldlagerstätte Montana Creek war eine brachliegende, unterschätzte Konzession, die Klondike Gold nun verwässerungsfreie Einnahmen beschert. Wir sind mit der professionellen und kompetenten Betriebsführung durch Armstrong Mining sehr zufrieden. Unsere Erwartungen wurden von Anfang an übertroffen, und es besteht derzeit die Aussicht auf steigende Royalty-Einnahmen in den nächsten Jahren, die über unseren ursprünglichen Prognosen liegen."

Im Rahmen der Vereinbarung zur Seifengoldkonzession Montana Creek gewährt das Unternehmen Armstrong Mining einen 6-Jahres-Pachtvertrag mit der Option, sämtliche Rechte an der Seifengoldkonzession (in Oberflächenkies abgelagertes Schwemmgold) Montana Creek ("Seifengoldkonzession Montana Creek" oder "Konzession") zu erwerben (siehe Abbildung 1). Im Gegenzug erhält Klondike jährlich eine produktionsbezogene Lizenzgebühr bzw. Royalty von 10 % auf die gesamte aus der Konzession geförderte Menge an Gold und anderen Mineralien bis zu einem Höchstbetrag von 9,5 Mio. $ (der "Kaufpreis") (siehe Pressemitteilung vom 11. März 2025).

Saison-Highlights 2025 von Armstrong Mining:

- Vorzeitige Aufnahme der Produktion und Goldgewinnung mit höheren Erträgen als prognostiziert.

- Frühzeitige erfolgreiche Mobilisierung aller schweren Maschinen und Geräte.

- Einrichtung eines neuen Camps und Modernisierung der bestehenden Camp-Infrastruktur.

- Installation und Kalibrierung neuer Verarbeitungsanlagen (Waschanlage und Goldreinigungsmaschine); eine zweite Anlage mit größerer Nennkapazität soll noch vor Beginn der nächsten Saison in Betrieb gehen, um die Produktionskapazität entsprechend zu steigern.

- Das abgebaute und aufgehaldete Roherz wird einen raschen Produktionsstart in der Saison 2026 ermöglichen.

- Installation einer Notlandebahn für Leichtflugzeuge.

- Durchführung eines Explorationsprogramms mit Schallbohrungen nach dem Kurzlochverfahren (140 Löcher) auf einer Fläche von ca. 1,5 km², um die zuvor dokumentierten wirtschaftlich interessanten Goldablagerungen im White Channel Gravel genauer abzugrenzen und auszubauen.

- Aufrechterhaltung bzw. Einleitung aller erforderlichen Genehmigungs- und Sanierungsverfahren.

Peter Tallman, President und CEO von Klondike, weiter: "Ich gratuliere dem Team von Armstrong Mining zu seinen professionellen und erfolgreichen Maßnahmen, die unsere Produktivitäts- und Finanzziele für 2025 übertroffen haben. Die Mannschaft hat schon frühzeitig umfangreiche Mobilisierungsmaßnahmen umgesetzt, den Abbauplan für den Standort neu organisiert, um die Sanierungsmaßnahmen umweltfreundlicher zu gestalten (u.a. Instandsetzung von 5 km Zufahrtsstraßen), ein umfangreiches Explorationsprogramm mit Schallbohrungen absolviert, und mit der Bezahlung einer Royalty-Gebühr in Höhe von 542.000 $ an Klondike Gold nun auch noch unser ehrgeiziges wirtschaftliches Ziel für 2025 übertroffen. Das ist ein toller Anfang für unsere Geschäftsbeziehung, und wir freuen uns schon sehr auf die Zusammenarbeit mit Armstrong Mining in den kommenden Jahren. Die in diesem Jahr abgeschlossenen Arbeiten ermöglichen einen frühen Saisonstart im Jahr 2026 und schaffen die Möglichkeit für hohe Produktionsvolumina und anhaltend hohe Umsätze in Form von Royalty-Zahlungen an Klondike Gold."

Hintergrund

Die Seifengoldkonzession Montana Creek wurde im Jahr 2005 von Klondike Gold abgesteckt und umfasst 239 Seifengold-Claims mit einer Gesamtfläche von 13,4 Quadratkilometern in der Nähe von Dawson City (Yukon). Die Konzession liegt innerhalb des unternehmenseigenen "Klondike District Property", einem Areal, das sich aus Quarzstein-Claims zusammensetzt. In den Jahren zwischen 2005 und 2014 führte Klondike Gold 550 Bohrungen mit einem Erdbohrer durch, um die wirtschaftlich interessanten Goldablagerungen im White Channel Gravel, die sich über rund 50 % des Konzessionsgebiets erstrecken, abzugrenzen. Die aufgefundenen Goldkörner wurden protokolliert und gewogen, um den volumenbezogenen Erzgehalt der Kiese in knapp 100 % der Bohrlöcher in der Hauptzielzone zu ermitteln. Im Zuge der Erdbohrungen untersuchte das Unternehmen ein 3600 m langes und 1850 m breites Areal. Die damaligen Ergebnisse deuteten darauf hin, dass sich die wirtschaftlich interessanten Goldablagerungen im Kies (im Fachjargon als "Pay Streaks" bezeichnet) über eine Länge von mehr als drei Kilometer ausdehnen.

Abbildung 1: Lage der Seifengoldkonzession Montana Creek im Verhältnis zum 729 km 2 großen "Klondike District Project" mit seiner gesteinsgebundenen Goldmineralisierung.

ÜBER KLONDIKE GOLD CORP.

Klondike Gold ist ein in Vancouver ansässiges Goldexplorationsunternehmen, das sein zu 100 % unternehmenseigenes Goldprojekt Klondike District in Dawson City (Yukon), einer der führenden Bergbauregionen der Welt, erschließt. Die Explorationen im Goldprojekt Klondike District zielen auf Gold in Festgestein ab, das in Verbindung mit der 55 Kilometer langen distriktgroßen orogenen Verwerfung des berühmten Seifenerzgebiets Klondike Goldfields steht. Unter anderem wurden in der Lone Star Zone und der Stander Zone mehrere Kilometer lange Goldmineralisierungen identifiziert. Das Unternehmen hat eine auf den Tagebau beschränkte Mineralressourcenschätzung von 469.000 an angezeigten und 112.000 an abgeleiteten Unzen Gold[1] ermittelt, was einen Meilenstein für den Bezirk Klondike darstellt. Das Unternehmen unterhält derzeit eine Royalty-Beteiligung, die potenziell erhebliche saisonale Bareinnahmen aus dem gepachteten Seifengoldkonzessionsgebiet Montana Creek generiert. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Erkundung und Erschließung seines 729 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiets, das sowohl über Linienflüge als auch über gut gewartete staatliche Straßen erreichbar ist. Das Konzessionsgebiet befindet sich außerhalb der Stadt Dawson City (Yukon) in einem Gebiet, das traditionell der Tr'ondëk Hwëch'in First Nation gehört.

#_ednref1 Die Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet Klondike District wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Principal, Ginto Consulting Inc., einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen in Übereinstimmung mit den Anforderungen von NI 43-101, erstellt. Der technische Bericht zur Unterstützung der Mineralressourcenschätzung mit dem Titel "NI 43-101 Technical Report on the Klondike District Gold Project, Yukon Territory, Canada" wurde am 10. November 2022 auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca veröffentlicht. Siehe auch die Pressemitteilung vom 16. Dezember 2022.

