Weltweit sorgen eng abgestimmte Serviceteams vor Ort für schnellen und umfassenden Support im industriellen 3D-Druck.

Die ExOne GmbH und die voxeljet AG, Unternehmen der ExOne Global Holdings, gaben heute die Einführung eines gemeinsamen globalen Aftermarket-Service- und Support-Netzwerks für ihre industriellen 3D-Drucksysteme bekannt. Mit diesem Netzwerk werden zwei der erfahrensten Teams im Bereich des Binder-Jetting 3D-Drucks unter einem einheitlichen Service-Rahmenwerk zusammengeführt, das schnellere Reaktionszeiten, höhere Verfügbarkeit und größeres Kundenvertrauen sicherstellen wird.

Durch diesen neuen Zusammenschluss haben Kunden von ExOne- und voxeljet-Systemen Zugang zu technischem Support auf Abruf, sowie zu einem erweiterten Netzwerk zertifizierter Servicetechniker und Ersatzteilbeständen in acht Ländern (USA, Deutschland, Japan, China, Indien, Südkorea, Singapur und Frankreich). Das somit erweiterte Servicenetzwerk umfasst einen stetig wachsenden Ersatzteilbestand, der kürzlich um Ersatzteile im Wert von über 1 Million US-Dollar im gemeinsamen Servicecenter in der Nähe von Detroit, Michigan, ergänzt wurde. Darüber hinaus hat das Servicenetzwerk mehr als 45 herstellergeschulte Techniker im Einsatz, die weltweit strategisch positioniert sind, um schnellen Vor-Ort-Support, präventive Wartung und Ferndiagnosen anzubieten.

"Industriekunden verlassen sich bei ihren kritischen Betriebsabläufen auf unsere Systeme", so Eric Bader, CEO von ExOne Global Holdings. "Durch die Vereinigung unserer Aftermarket-Aktivitäten stellen wir sicher, dass jedes System von ExOne und voxeljet -unabhängig davon, wo es installiert ist denselben proaktiven, professionellen Support erhält. Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu einem nahtlosen Kundenerlebnis von höchster Qualität."

Das neue Netzwerk umfasst gemeinsame Serviceabläufe, Ferndiagnosesysteme und einheitliche Qualitäts- und Cybersicherheitsstandards. Die Techniker werden nach OEM-Spezifikationen geschult und nach einem einheitlichen technischen Lehrplan zertifiziert. Dieser deckt sowohl die Plattformen der Serien ExOne S-Max®, als auch voxeljet VX ab. Ab Anfang 2026 profitieren Kunden außerdem von einheitlichen Wartungsverträgen, einer schnelleren Ersatzteillogistik und einem integrierten digitalen Ticket- und Serviceberichtssystem.

"Unsere Kunden sind auf einen schnellen und zuverlässigen Service angewiesen. Dieser beginnt damit, dass wir unseren Aftermarket-Support näher an ihren Einsatzort bringen", so Mike Dougherty, Geschäftsführer von voxeljet America. "Durch die Erweiterung unserer lokalen Ersatzteilbestände und Servicekapazitäten reduzieren wir Ausfallzeiten und bieten unseren Kunden Zugang zu dem Fachwissen und den Komponenten, die sie benötigen direkt in ihrer Region."

Das gemeinsame Netzwerk unterstreicht außerdem das Engagement von ExOne und voxeljet für Nachhaltigkeit und Betriebssicherheit, indem es die Lebensdauer der Anlagen verlängert und die Systemleistung durch präventive Wartung und Software-Updates optimiert.

Für weitere Informationen oder zur Anmeldung für das einheitliche Aftermarket-Serviceprogramm auch für Kunden, die den Kauf lokaler Ersatzteillagerbestände in Detroit in Betracht ziehen steht Ihnen Ihr lokaler ExOne- oder Voxeljet-Vertreter gerne zur Verfügung.

