Die Deutsche Telekom-Aktie befindet sich am Donnerstag deutlich im Aufwind. Das treibt die Papiere jetzt an, und darum könnte sich ein Kauf bei dem DAX-Wert besonders lohnen. Starke Zahlen & Rekorddividende Es gibt erneut positive Nachrichten für die Aktionäre der Deutschen Telekom. Am Donnerstag hat der DAX-Konzern seine Zahlen vorgelegt. Diesen zufolge konnte das Unternehmen vor allem dank der US-Tochter weiterwachsen und die Erwartungen der Analysten ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.