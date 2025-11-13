kundenservice@finanzen100.de

Der Chemikalienhändler wies gestern für das dritte Quartal wegen der weiter schwachen Nachfrage und negativer Wechselkurseffekte einen Umsatzrückgang um 8,6 % auf 3,7 Mrd. € aus. Das bereinigte Ebita sank sogar um 13,6 % auf 243 Mio. €. Unter dem Strich lag der Gewinn bei 113,1 Mio. € (Vorjahresquartal: 118,2 Mio. €). Der seit September amtierende Brenntag-Chef Jens Birgersson erwartet für 2025 ein bereinigtes Ebita am unteren Ende der im Sommer gesenkten Prognosespanne von 0,95 bis 1,05 Mrd. €. Zugleich kündigte Birgersson an, den Dax-Konzern noch effizienter aufzustellen und die Kostenbasis weiter zu optimieren. Der Markt hatte offenbar schlimmeres erwartet und die Brenntag-Aktie legte gestern zeitweise um über 9 % zu.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Mehr davon finden Sie hier bei unserem Partnerwieder beenden, das gilt nur wenn Sie über unsere Website buchen. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!