FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Grenke nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Analyst Philipp Häßler sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "guten Quartalszahlen" des Leasingspezialisten. Negativ habe allerdings die Risikovorsorge überrascht, doch erwartet Häßler eine Normalisierung in den nächsten Quartalen. Grenke sei auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000A161N30