Peugeot hat seine neue Studie Polygon enthüllt, die Hinweise auf den nächsten Elektro-208 gibt. Dabei ist vor allem das Cockpit interessant. Der Kleinwagen soll die "Steer-by-Wire"-Technologie und ein rechteckiges "Lenkrad" bekommen. Peugeot hat sein neues Concept Car Polygon präsentiert, das einen Ausblick auf die nächste Generation des 208 geben soll. Mit deren Produktion möchte die Stellantis-Tochter laut dem Autocar Ende 2026 beginnen.Die dritte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.