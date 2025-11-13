Gestern hui, heute pfui. Die Rekordhöhen im DAX sind am Donnerstag wieder ein Stück weit fortgerückt. Schuld ist vor allem DAX-Schwergewicht Siemens. Neben den vom Technologiekonzern am Morgen vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zu den weiteren Geschäftsaussichten haben die Aktionäre auch die Abspaltungspläne für die Medizintechnik-Tochter zu verdauen. Der DAX hat am Donnerstag insgesamt unter Gewinnmitnahmen gelitten. Etwas mehr Druck kam zudem am Nachmittag auf, nachdem die US-Börsen ebenfalls ...

Den vollständigen Artikel lesen ...