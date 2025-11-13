Aurubis - NDA: Europas Kupferhütte Nr. 1 profitiert von steigenden Kupferpreisen!

Bald wieder am Allzeithoch?

Aurubis (NDA) - ISIN DE0006766504

Rückblick: Im Zuge der jüngsten Kupferrallye erreichte die Aurubis-Aktie am 7. Oktober ihr Allzeithoch. Das Wertpapier orientierte sich anschließend kurz Richtung 50er-EMA konnte sich aber wieder stabilisieren und formiert derzeit eine Seitwärtsrange am 20er-EMA. Mit dem Kursplus von rund 43 Prozent in sechs Monaten dürften Anleger zufrieden sein.

Aurubis-Aktie: Chart vom 13.11.2025, Kürzel: NDA Kurs: 110.70 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Ausbruch über die knapp unter 113 EUR liegende Widerstandslinie wäre in Kürze ein neues Allzeithoch möglich, was gleichzeitig eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bedeuten würde.

Mögliches bärisches Szenario

Wir sollten nicht ignorieren, dass auf der Unterseite die Bären lauern. Die Unterstützungslinie sollte nicht nachhaltig verletzt werden, weil dies auf ein Signal der Schwäche hindeuten könnte und eine kleine Abverkaufswelle auslösen könnte. Ein Stop Loss in der Nähe der unteren gelben Linie könnte helfen, entsprechende Kursverluste zu vermeiden.

Meinung:

Die Hamburger Aurubis AG eröffnet ihre erste amerikanische Recyclinganlage für strategische Metalle in Richmond, Georgia - ein Timing, das kaum besser sein könnte. Während die angekündigten 50-Prozent-Zölle auf Kupferimporte die US-Industrie unter Druck setzen, liefert das neue Werk genau das, was der Markt jetzt braucht: Kupfer, Nickel und Zinn aus Sekundärrohstoffen - regional produziert, preislich attraktiv und frei von Importabgaben. Mit dieser Investition umgeht Aurubis nicht nur drohende Handelshemmnisse, sondern positioniert sich als lokaler Versorger in einem Moment, in dem politisch getriebene Preissprünge die Nachfrage nach kostengünstigem Recyclingmaterial befeuern. Das Werk verschafft dem MDAX-Konzern direkten, zollfreien Zugang zum strategisch wichtigen US-Markt. Insgesamt spricht vieles dafür, dass die positve Entwicklung bei Aurubis weitergeht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4.89 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 19.05 Mio. EUR

Meine Meinung zu Aurubis ist bullisch.

Quellennachweis: https://stock3.com/news/aurubis-aktie-nimmt-kurs-aufs-allzeithoch-16685130

Veröffentlichungsdatum: 13.11.2025

Autor: Thomas Canali

