Nach dem Vortagsrekord des Standardwerte-Index Dow Jones müssen die Anleger am Donnerstag überwiegend rote Vorzeichen verkraften. Vor allem die Technologiewerte stehen unter Druck. Von den Magnificent Seven verliert Tesla mit über sechs Prozent am stärksten. Am Dow-Ende enttäuscht die Disney-Aktie mit einem Abschlag von neun Prozent. Nachdem der längste Teilstillstand der US-Regierungsgeschäfte wie erwartet beendet wurde, geht unter den Anlegern wieder etwas mehr Unsicherheit um, was die Konjunkturlage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
