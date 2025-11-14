Swiss Prime Site Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Überzeichnete Kapitalerhöhung für den Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC)



14.11.2025 / 07:00 CET/CEST





MEDIENMITTEILUNG Während der Zeichnungsfrist der vierten Kapitalerhöhung vom 27. Oktober bis 7. November 2025 konnten qualifizierte Investoren Fondsanteile erwerben. Die Emission stiess auf hohe Nachfrage und wurde klar überzeichnet - das angestrebte Volumen von CHF 42 Mio. (Bezugsverhältnis 8:1) wurde übertroffen. Im Rahmen der Emission wurden 389'959 neue Anteile ausgegeben. Nach der Liberierung sind insgesamt 3'509'632 Anteile im Umlauf. Die vierte Kapitalerhöhung ist die letzte vor der Börsenkotierung des SPSS IFC am 9. Dezember 2025. Ab diesem Datum erhalten auch private Investoren Zugang zum Publikumsfonds. «Wir sind dankbar für das grosse Interesse an unserer vierten Kapitalerhöhung. Die Mittel können wir ideal für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios einsetzen. Mit der bevorstehenden Börsenkotierung am 9. Dezember 2025 wird ein weiterer bedeutender Meilenstein für den SPSS IFC gesetzt. Wir freuen uns, künftig auch privaten Anlegern den Zugang zu unserem renditestarken Portfolio zu ermöglichen», so Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer SPSS IFC. Die Liberierung der vierten Kapitalerhöhung erfolgt per 14. November 2025. Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Gezielter Portfolioausbau mit Fokus auf «Light Industrial»

Die Mittel aus der Kapitalerhöhung dienen dem gezielten, strategiekonformen Ausbau des Fondsportfolios und folgen einem klar definierten Investitionsplan. Ein besonderer Fokus liegt auf der gewerblichen Nutzungsart «Light Industrial». Fondsportrait

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (SPSS IFC) eröffnet Investoren Zugang zu einem attraktiven Portfolio an ertragsstarken Schweizer Gewerbeimmobilien. Bis zur Kotierung zum 9. Dezember 2025 richtet sich der Fonds ausschliesslich an institutionelle Anleger - mit der Umwandlung in einen Publikumsfonds steht er künftig auch privaten Investoren offen. Im Fokus stehen renditestarke Gewerbeimmobilien an wirtschaftlich gefestigten Standorten in der ganzen Schweiz. Der Fonds setzt auf breite Diversifikation, hohe Cashflow-Stabilität und überzeugende Rendite-Risiko-Profile. Ziel ist es, stabile Erträge zu erwirtschaften und den Anlegerinnen und Anlegern regelmässig attraktive Ausschüttungen zu sichern. Der SPSS IFC hält die Immobilien im direkten Besitz, somit werden die Erträge und Kapitalgewinne beim Fonds selbst besteuert und sind beim Anleger (Privat- und Geschäftsvermögen) mit Wohnsitz in der Schweiz steuerfrei. Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar. VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068 Symbol (ab 09.12.2025): IFC Medienmitteilung (PDF) Zug, 14. November 2025 Vierte Kapitalerhöhung überzeichnet abgeschlossen- angestrebtes Gesamtvolumen von CHF 42 Millionen deutlich übertroffen

Liberierung der Anteilsscheine am 14. November 2025

Erlös erlaubt strategiekonformes Wachstum und Ausbau des Immobilienportfolios Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Monika Gadola Hug, Head Client Relations

Tel. +41 58 317 16 31, monika.gadolahug@sps.swiss



Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 13.7 Mrd. Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von CHF 1.5 Mrd. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.



