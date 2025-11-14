Swiss Prime Site Solutions
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
MEDIENMITTEILUNG
Während der Zeichnungsfrist der vierten Kapitalerhöhung vom 27. Oktober bis 7. November 2025 konnten qualifizierte Investoren Fondsanteile erwerben. Die Emission stiess auf hohe Nachfrage und wurde klar überzeichnet - das angestrebte Volumen von CHF 42 Mio. (Bezugsverhältnis 8:1) wurde übertroffen. Im Rahmen der Emission wurden 389'959 neue Anteile ausgegeben. Nach der Liberierung sind insgesamt 3'509'632 Anteile im Umlauf. Die vierte Kapitalerhöhung ist die letzte vor der Börsenkotierung des SPSS IFC am 9. Dezember 2025. Ab diesem Datum erhalten auch private Investoren Zugang zum Publikumsfonds.
«Wir sind dankbar für das grosse Interesse an unserer vierten Kapitalerhöhung. Die Mittel können wir ideal für den strategiekonformen Ausbau des Portfolios einsetzen. Mit der bevorstehenden Börsenkotierung am 9. Dezember 2025 wird ein weiterer bedeutender Meilenstein für den SPSS IFC gesetzt. Wir freuen uns, künftig auch privaten Anlegern den Zugang zu unserem renditestarken Portfolio zu ermöglichen», so Maximilian Hoffmann, Chief Investment Officer SPSS IFC.
Die Liberierung der vierten Kapitalerhöhung erfolgt per 14. November 2025. Die Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (auf «best effort»-Basis) im Rahmen eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt.
Gezielter Portfolioausbau mit Fokus auf «Light Industrial»
Fondsportrait
Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw. www.spssolutions.swiss verfügbar.
VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068
Symbol (ab 09.12.2025): IFC
Medienmitteilung (PDF)
Zug, 14. November 2025
Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Swiss Prime Site Solutions AG
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Prime Site Solutions
|Prime Tower, Hardstrasse 201
|8005 Zürich
|Schweiz
|ISIN:
|CH1139099068
|Valorennummer:
|11390990
|EQS News ID:
|2229302
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2229302 14.11.2025 CET/CEST