Schlussstrich bei Rio Tintos Jadar-Projekt in Serbien? Der Bergbauriese will laut Medienberichten das ohnehin schon verzögerte Lithiumprojekt in Serbien nun nicht mehr weiterentwickeln, sondern Kosten reduzieren und den Fokus auf andere Assets verlagern. Auf Anfrage verschiedener Medien wollte sich Rio Tinto bisher nicht äußern.Gestern berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine interne Mitteilung, dass Rio Tinto plant, das 3-Milliarden-Dollar-Projekt in den Modus "Care and ...

