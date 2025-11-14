Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re hat in den ersten neun Monaten des Jahres den Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern sieht sich damit auch «auf sehr gutem Weg», um sein Gewinnziel für das Gesamtjahr zu erreichen. Der Konzerngewinn erhöhte sich von Januar bis September 2025 gegenüber dem Vorjahr um 85 Prozent auf 4,03 Milliarden Dollar, wie Swiss Re am Freitag mitteilte. Der Versicherungsumsatz der Gruppe ging dagegen um 5 Prozent auf 32,0 ...

