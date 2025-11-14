NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18000 auf 18400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Pipeline möglicher Medikamente abseits der Onkologie werde an der Börse noch nicht ausreichend gewürdigt, schrieb Justin Smith am Donnerstagabend. Allein 2026/27 stünden die Ergebnisse von fünf Phase-III-Studien an, die die Markterwartungen steigen lassen könnten./mis/ag



