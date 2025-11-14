Anzeige
WKN: A2DL7C | ISIN: IE00BYXVGX24 | Ticker-Symbol: FUSD
Tradegate
14.11.25 | 07:33
10,360 Euro
-0,31 % -0,032
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,35210,38008:37
10,35010,37608:37
PR Newswire
14.11.2025 08:18 Uhr
91 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 14

Fund: Fidelity US Quality Income UCITS ETF
UID
Date: 13/11/2025
Curr: USD
NAV: 12.09
Shrs: 114,450,000.00
Tckr: FUSD

© 2025 PR Newswire
