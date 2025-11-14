Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 14
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|13/11/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.09
|Shrs:
|114,450,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,352
|10,380
|08:37
|10,350
|10,376
|08:37
