Milliarden-Streit um neue Kriegsschiffe: Die Bundesregierung setzt Rheinmetall beim Fregatten-Projekt F126 massiv unter Druck - und droht offen mit einem Wechsel zu den deutlich günstigeren Fregatten der Thyssenkrupp-Tochter TKMS. Ein überraschender Haushaltsbeschluss verschärft die Lage und könnte den gesamten Deal kippen. Die Aufrüstung der Bundeswehr läuft - doch ausgerechnet bei einem der größten Marineprojekte eskaliert nun der Konflikt zwischen Verteidigungsministerium und Rheinmetall. Ein milliardenschwerer Fregatten-Deal sorgt für politischen Sprengstoff und könnte für ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.