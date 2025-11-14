Mitteilung der Deutsche Rohstoff AG:

3. Quartal: Umsatz von 150 Mio. EUR nach 9 Monaten

- Produktion von 13.680 BOEPD (Barrel Ölequivalent pro Tag)

- Umsatz von 150,1 Mio. EUR (Vorjahr: 171,6 Mio. EUR)

- EBITDA von 101,7 Mio. EUR (Vorjahr: 122,2 Mio. EUR)

- Konzernergebnis bei 22,0 Mio. EUR (Vorjahr: 36,2 Mio. EUR)

- Umsatz und EBITDA 2025 am oberen Rand der Spanne erwartet

- Positiver Free Cash Flow in Höhe von 26,5 Mio. EUR

- Geförderte Ölmenge mit 2.398.961 Barrel leicht über Vorjahr (2.367.264 BO)

- Neue Chinook-Bohrungen mit sehr starker Produktion seit Ende Juni

- Weitere sechs Bohrungen werden aktuell in die Produktion genommen

Jan-Philipp Weitz, CEO, sagte: "Die Deutsche Rohstoff AG blickt auf ein starkes drittes Quartal und erfolgreiche neun Monate 2025 zurück. Mit bisher sehr guten Ergebnissen aus dem Bohrprogramm 2025 und stabilen Fördermengen aus über 220 Bohrungen stärken wir unseren Wachstumspfad nachhaltig. Durch die kürzlich platzierte Anleihe über 50 Mio. EUR schaffen wir weitere Flexibilität, reduzieren ...

