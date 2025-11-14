Genf - Richemont-Präsident Johann Rupert, der erst vergangene Woche bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump dabei war, rechnet mit einer Senkung der US-Zölle auf Schweizer Produkte. Es sei klar, dass die seit August gültigen 39 Prozent reduziert würden, gab Rupert am Freitag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten seine Einschätzung. Weiter sagte er, dass es ein «Missverständnis» zwischen den USA und der Schweiz gebe. Er gehe davon aus, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.