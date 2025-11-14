Genf - Richemont-Präsident Johann Rupert, der erst vergangene Woche bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump dabei war, rechnet mit einer Senkung der US-Zölle auf Schweizer Produkte. Es sei klar, dass die seit August gültigen 39 Prozent reduziert würden, gab Rupert am Freitag an einer Telefonkonferenz mit Journalisten seine Einschätzung. Weiter sagte er, dass es ein «Missverständnis» zwischen den USA und der Schweiz gebe. Er gehe davon aus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab