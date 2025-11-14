FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der französische Zugbauer habe insgesamt solide abgeschnitten, schrieb Gael de-Bray in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung der Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr. Der Experte hob die positive Überraschung beim freien Barmittelzufluss hervor./la/ag



ISIN: FR0010220475





