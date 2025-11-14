Deutsche Rohstoff lieferte ein solides drittes Quartal mit einer leicht über den vorläufigen Zahlen liegenden Produktion (13,7k BOEPD) und einem stärkeren Ölmix, was zu einem Umsatz von 47,8 Mio. EUR (-20 % im yoy, +11 % im qoq) und einem EBITDA von 31,2 Mio. EUR führte, die beide leicht über den Erwartungen lagen, mit einer verbesserten Marge. Trotz weniger neuer Bohrungen und geringerer Investitionen im Jahr 2025 stieg die Produktion im Jahresvergleich dank starker Chinook-Bohrlöcher und eines langsameren Rückgangs im bisherigen Portfolio. Das Unternehmen erzielte einen positiven freien Cashflow von 2,0 Mio. EUR und stärkte seine Liquidität durch die Ausgabe einer 6 %-Anleihe im Wert von 50 Mio. EUR mit Fälligkeit im Jahr 2030. Da im vierten Quartal weitere Bohrlöcher in Betrieb genommen werden, erwartet Deutsche Rohstoff, das obere Ende seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (Umsatz 170-190 Mio. EUR; EBITDA 115-135 Mio. EUR) zu erreichen. Die Schätzungen wurden nur geringfügig angepasst, aber aufgrund des Kursrückgangs bei Almonty wird das Kursziel von 68,50 EUR auf 62,00 EUR gesenkt und die Kaufempfehlung bestätigt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/deutsche-rohstoff-ag





