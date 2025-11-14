Regulatory News:
In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/11/2025
FR0013230612
5 118
15.3286
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
10/11/2025
FR0013230612
4 023
15.4712
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
11/11/2025
FR0013230612
2 150
15.2028
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
12/11/2025
FR0013230612
1 647
15.1554
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
13/11/2025
FR0013230612
1 835
15.2674
XPAR
TOTAL
14 773
15.3222
