Bavarian Nordic steigert Umsatz und Ergebnis deutlich und präzisiert die Jahresprognose, doch die Aktie rutscht ab. Ein überraschender Rückzug sorgt für Unruhe.Das dänische Biotechnologieunternehmen Bavarian Nordic hat im dritten Quartal seine Dynamik deutlich verstärkt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 31,7 Prozent auf 1,795 Milliarden dänische Kronen (rund 240,4 Millionen Euro) . Das Unternehmen erzielte zugleich ein EBITDA von 515 Millionen dänischen Kronen (rund 68,9 Millionen Euro) und erhöhte die Marge von 18,3 Prozent auf 28,7 Prozent. In einer separaten Mitteilung gab Bavarian Nordic bekannt, dass Mikael Dolsten seine Kandidatur für den Vorstand zurückgezogen hat. Gründe …

