© Foto: Boris Roessler - dpa

Ein Blocktrade über mehr als 500 Millionen US-Dollar schickt BioNTech auf Talfahrt. Pfizer verkauft seine letzten Anteile - die operative Zusammenarbeit soll laut BioNTech dennoch "eng und intensiv" bleiben.Pfizer hat mit einem milliardenschweren Schritt für Bewegung im Biotech-Sektor gesorgt: Der US-Pharmakonzern plant den Verkauf seiner verbleibenden Anteile an BioNTech, dem deutschen Partner, mit dem das Unternehmen während der Pandemie den Covid-19-Impfstoff Comirnaty entwickelte. Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, bietet Pfizer rund 4,55 Millionen American Depositary Receipts im Rahmen eines Overnight-Blocktrades an - zu 108 bis 111,70 …