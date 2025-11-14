Deutsche Rohstoff Aktie ist dieses Jahr einer der Topperformer am Deutschen Parkett - 50% Plus auf Jahresbasis erscheint top. Aber ist das jetzt genug? Ist die Bewertung mittlerweile ambitioniert? Natürlich Öl- oder Gasförderer werden mit niedrigen Multiples gehandelt, aber mit einem aktuellen KGV von 5,6 scheint man nicht überbewertet. Dazu kommt die spannende 9%-Beteiligung an Almonty, die zu aktuellen Marktpreisen allein schon gut 100 Mio EUR wert sein sollte. Und ob bei dem Wolfram-Porduzenten, gerade mit Trump-Rückenwind, die kolportierten Kurspotentiale von 70% realistisch sind, muss letztendlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...