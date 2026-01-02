Was für ein Jahr für Rüstung und kritische Rohstoffe. China setzt seinen Rohstoffschatz verstärkt als geopolitische Waffe ein. Insbesondere die USA reagieren konsequent und pushen die westlichen Unternehmen. Wolfram tritt aufgrund seiner strategischen Bedeutung aus dem Schatten der Seltenen Erden. Wolfram-Produzent Almonty Industries nimmt die riesige Mine in Südkorea in Betrieb und die Aktie schießt um 770 % nach oben. Da kann selbst MP Materials nicht mithalten. Das Unternehmen ist allerdings auch deutlich höher bewertet. Holt Almonty 2026 weiter auf? Und was macht Rheinmetall? Das Wachstum in 2025 fällt weniger stark aus als erwartet. Dennoch sehen Analysten für 2026 Kurspotenzial beim größten deutschen Rüstungskonzern.Den vollständigen Artikel lesen ...
