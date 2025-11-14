DJ PTA-Adhoc: Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG: Einladung der Gläubiger der Anleihen 2016/2026 und 2017/2027 zur Abstimmung ohne Versammlung

Die Komplementärin der Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG ("Emittentin") hat mit Zustimmung der Gesellschafterversammlung heute beschlossen, die Gläubiger der 4%-Anleihen 2016/2026 (ISIN: DE000A2AAVM5 | WKN: A2AAVM) und 2017/2027 (ISIN: DE000A2E4PH3 | WKN: A2E4PH) mit einem Gesamtvolumen von EUR 28 Mio. zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 3. bis zum 10. Dezember 2025 einzuladen.

Beschlussgegenstände werden im Wesentlichen Folgende sein:

• Verlängerung der Laufzeit beider Anleihen bis zum 17. Dezember 2037; • Ein beide Anleihen umfassenden Tilgungsplan mit schrittweiser Tilgung von 2028 bis 2037; • Ende der laufenden Verzinsung rückwirkend zum Ablauf der jeweils letzten Zinsperiode; • Einführung einer bedingten endfälligen Verzinsung von bis zu 4 % p.a. für den Verlängerungszeitraum, die nur

gezahlt wird, soweit die Emittentin sie im Dezember 2037 aus verfügbarer Liquidität - nach Abzug eines bei der

Emittentin verbleibenden Liquiditätspuffers - finanzieren kann.

Die größten Anleihegläubiger haben in Vorgesprächen zugesagt, diese Lösung zu unterstützen. Auf dieser Grundlage erwartet die Emittentin, im Rahmen ihres Restrukturierungskonzepts ihre übrigen Verbindlichkeiten bedienen zu können, ab Dezember 2028 planmäßig mit der Tilgung der beiden Anleihen zu beginnen und diese spätestens Ende 2037 vollständig zurückzuführen.

Die beiden Aufforderungen zur Stimmabgabe mit den Beschlussvorschlägen und Informationen zu den Hintergründen werden am 18. November 2025 auf der Internetseite der Emittentin unter https://www.deutsche-bildung-invest.de/ relevante-dokumente-zu-unseren-anleihen/ und im Bundesanzeiger veröffentlicht.

