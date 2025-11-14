Der US-amerikanische Pharma-Riese muss einen weiteren Forschungsrückschlag hinnehmen. Die sogenannte Librexia-ACS-Studie, die den Wirkstoff Milvexian als Ergänzung zur Standardtherapie (konventionelle Thrombozytenaggregationshemmung) bei Patienten nach einem kürzlich aufgetretenen akuten Koronarsyndrom (ACS) untersucht, wird eingestellt.Bristol Myers Squibb und der Partner Johnson & Johnson haben die Entscheidung getroffen, nachdem eine unabhängige, planmäßige Überprüfung ergeben hat, dass die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär