Anzeige
Mehr »
Freitag, 14.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Trump. Zölle. Craig Parry. Vizsla Copper wird zur strategisch wichtigsten Kupferaktie Nordamerikas
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: ENER6Y | ISIN: DE000ENER6Y0 | Ticker-Symbol: ENR
Xetra
14.11.25 | 15:48
109,30 Euro
+8,16 % +8,25
Branche
Industrie/Mischkonzerne
Aktienmarkt
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
SIEMENS ENERGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS ENERGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
109,70109,7516:03
0,0000,00016:02
Markus Weingran
14.11.2025 15:27 Uhr
197 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Erfolgreich Swing-Traden: Nu Holdings mit Rekord, Siemens Energy mit Dividende & Bechtle

Siemens Energy stürmt mit riesigen Schritten an die Spitze im DAX und legt zweistellig zu. Starke Zahlen und die Wiedereinführung der Dividende lösen bei den Anleger einen großen Kaufdrang aus. Jetzt noch einsteigen?Nu Holdings: Aktie liefert Rekorde Die Digitalbank aus Brasilien überrascht mit einem neuen Höchststand bei Kunden, Umsatz und Gewinn. Die Aktie steigt auf ein frisches Rekordniveau. Treiber sind das starke Kreditgeschäft und die stabile Kostenbasis. Anleger setzen darauf, dass Nu Holdings auch in einem schwierigen Zinsumfeld weiter Marktanteile gewinnt. Walt Disney: Erwartungen verfehlt Der Medienkonzern bleibt hinter den Prognosen zurück. Vor allem das Streaminggeschäft drückt …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.