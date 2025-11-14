Vancouver, B.C., 14. November 2025 / IRW-Press / Norsemont Mining Inc. (CSE: NOM, OTC: NRRSF, FWB: LXZ1) ("Norsemont" oder das "Unternehmen") freut sich, den Start des Explorationsbohrprogramms der Phase 3 in seinem Projekt Choquelimpie in Nordchile (zu 100 % im Besitz) bekannt zu geben, das eine stark sulfidische Gold-Silber-Kupfer-Lagerstätte beherbergt. Das Programm umfasst ein Bohrvolumen von bis zu 5.000 Metern Diamantbohrungen ("DDH") und wird mit zwei (2) Diamantbohrgeräten durchgeführt. Die Bohrungen sollen umgehend eingeleitet werden und bis Ende Dezember andauern.

Highlights

- Der erste Diamantbohrer befindet sich bereits vor Ort, der zweite Bohrer wird voraussichtlich nächste Woche eintreffen.

- Das Phase-3-Programm umfasst bis zu 20 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von rund 5.000 Meter.

- Anhand der Bohrungen soll festgestellt werden, ob sich in der Tiefe, unterhalb des bekannten Mineralressourcenmantels Ausläufer von höhergradig mineralisierten hydrothermalen Brekzienkörpern befinden.

Kommentar der Unternehmensführung

Marc Levy, CEO von Norsemont, erklärt:

"Wir freuen uns schon sehr auf den Beginn der Phase-3-Bohrungen im Projekt Choquelimpie, wo unsere Arbeiten zuletzt ein beachtliches Potenzial für höhergradige Goldzonen in der Tiefe, unterhalb der aktuellen Ressourcen und entlang des Streichens, aufgezeigt haben. Mit diesem ambitionierten Programm werden wir die höhergradige Mineralisierung in der Tiefe in mehreren Zonen wie Choque, Vizcacha und Suri untersuchen. Im Rahmen unserer Arbeiten zur genaueren Definition der Ausdehnung und Kontinuität der Mineralisierung auf dem gesamten Projektgelände ist dieses Programm ein wichtiger Vorwärtsschritt. Mit zwei Bohrgeräten vor Ort erwarten wir in den kommenden Monaten stetige Fortschritte und einen kontinuierlichen Newsflow."

Das Phase-3-Bohrprogramm

Die Phase-3-Bohrkampagne im Projekt Choquelimpie dient der Bewertung von einfallenden Ausläufern einer hochgradigen Goldmineralisierung, die in hydrothermale Brekzienzonen eingebettet ist. Das Programm umfasst bis zu 20 Bohrlöcher mit einer durchschnittlichen Länge von jeweils 250 Metern.

Norsemont hat über seine hundertprozentige chilenische Tochtergesellschaft SCM Vilacollo die Firma DV Drilling Ltd. aus Coquimbo (Chile) mit der Umsetzung des Programms beauftragt. DV Drilling wird zwei (2) Longyear LF230-Diamantbohrgeräte mit Führungssystem mobilisieren, die während der gesamten Kampagne rund um die Uhr im Einsatz sein werden.

Im Rahmen der historischen Förderaktivitäten im Projekt Choquelimpie in den Jahren zwischen 1988 und 1996 konzentrierte man sich - je nach Gesteinstyp, Alteration und Mineralogie - in erster Linie auf oxidierte oberflächennahe Mineralisierungen in einer Tiefe zwischen 20 und 100 Metern. Folglich war der Fokus der Explorationsarbeiten auf dem Projektgelände vor allem auf diese oberflächennahen Oxidressourcen gerichtet, während die tieferliegenden und möglicherweise weitaus größeren Sulfidressourcen gar nicht untersucht wurden. Mit dem Phase-3-Bohrprogramm will man das Potenzial dieser tieferliegenden Ressourcen systematisch bewerten und richtet daher das Augenmerk auf die Geometrie der höhergradigen Brekzienkörper.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, leitender Geologe von Norsemont Mining Inc. und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards,

NORSEMONT MINING INC.

Marc Levy

CEO & Chairman

Über Norsemont Mining Inc.

Das Team von Norsemont setzt sich aus erfahrenen Rohstoffexperten zusammen, deren Hauptaugenmerk darauf liegt, den Wert für die Aktionäre zu steigern und das Vorzeigeprojekt bis zur bankfähigen Machbarkeit zu entwickeln. Eine erste Mineralressourcenschätzung für das Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie wurde im April 2025 veröffentlicht. Norsemont Mining besitzt eine 100%ige Beteiligung am Gold-Silber-Kupfer-Projekt Choquelimpie im Norden von Chile, einer früher produzierenden Gold- und Silbermine mit beträchtlichem Explorationspotenzial. Choquelimpie verfügt über mehr als 1.710 Bohrlöcher und eine bedeutsame bestehende Infrastruktur, einschließlich Straßen, Strom, Wasser, eines Lagers und einer Mühlenanlage mit einer Kapazität von 3.000 Tonnen pro Tag. Norsemont ist der verantwortungsvollen und nachhaltigen Ressourcenerschließung verpflichtet und setzt moderne Explorationstechniken ein, um einen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen.

