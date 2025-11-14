Walt Disney gibt nach enttäuschenden Zahlen im Filmgeschäft nach, SoftBank stößt Beteiligung an NVIDIA zugunsten OpenAI ab. Vodafone, Telekom, Merck, Eon und Siemens Energy legen solide Zahlen vor, Bayer steigert neben Gewinn auch Rückstellungen. Albemarle profitiert vom neuen Wind auf Lithiummarkt. Marktentwicklung: Vor allem in der zweiten Wochenhälfte gaben die Märkte nach: Der NASDAQ-100 notierte am frühen Freitagnachmittag um 24.600 Punkte, S&P 500 und DAX lagen nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf Wochensicht ebenfalls leicht ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.