Walt Disney gibt nach enttäuschenden Zahlen im Filmgeschäft nach, SoftBank stößt Beteiligung an NVIDIA zugunsten OpenAI ab. Vodafone, Telekom, Merck, Eon und Siemens Energy legen solide Zahlen vor, Bayer steigert neben Gewinn auch Rückstellungen. Albemarle profitiert vom neuen Wind auf Lithiummarkt. Marktentwicklung: Vor allem in der zweiten Wochenhälfte gaben die Märkte nach: Der NASDAQ-100 notierte am frühen Freitagnachmittag um 24.600 Punkte, S&P 500 und DAX lagen nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf Wochensicht ebenfalls leicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
